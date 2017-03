Ημέρα μεγάλων παιχνιδιών ήταν η σημερινή και στο Ντένβερ οι Νάγκετς έχοντας μεγαλύτερο κίνητρο που είναι η είσοδος στα πλέι οφ, επικράτησαν με 126-113 των Καβαλίερς και βρίσκονται στην πολυπόθητη 8αδα. Από την άλλη οι πρωταθλητές με την ήττα αυτή ναι μεν δεν έχασαν κάτι τυπικά, καθώς παραμένουν στην πρώτη θέση της Ανατολής, αλλά πλέον νιώθουν ακόμα πιο καυτή την ανάσα των Σέλτικς

Ο αγώνας στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν ένας μονόλογος των γηπεδούχων που έδειξαν από το πρώτο λεπτό πως το ήθελαν περισσότερο και στο τέλος πανηγύρισαν μια σχετικά εύκολη όπως δείχνει και το τελικό σκορ νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χάρις με 21 πόντους, τον ακολούθησε ο Μπάρτον με 20, ενώ ο πολύ καλός σε ένα ακόμα ματς Τζόκιτς είχε 16. Για τους ηττημένους ο Ίρβινγκ είχε 33, ο Ουίλιαμς 19 και Τζέιμς 18.

