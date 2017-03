Τελικά όντως αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παίκτης δεν έχει ταβάνι και μας το δείχνει συνέχεια με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Για την ακρίβεια δεν το δείχνει μόνο σε εμάς, αλλά και στο όλο το NBA, σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ, που στο πρόσωπό του βλέπουν έναν μελλοντικό σούπερ σταρ. Ναι καλά καταλάβατε, μιλάμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που ακόμα μία φορά έκανε απίστευτα πράγματα, οδηγώντας τους Μπακς σε τεράστιας σημασίας νίκη επί των Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ με 93-90.

Μια νίκη που φέρνει τα... ελάφια στο 35-35 και στην 7η θέση και πλέον όχι απλά βρίσκονται πιο κοντά στα πλέι οφ, αλλά μπορούν να φτάσουν μέχρι και την 5η θέση. Το σίγουρο πάντως είναι πως θα το παλέψουν, όπως και το ότι ηγέτης τους θα είναι ο Greek Freak. Όπως ήταν και σήμερα, δίνοντας με μια φάση τη νίκη στην ομάδα του.

Η αναμέτρηση ήθελε 9 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί και οι Μπακς επικρατούσαν με 93-90. Στο σημείο εκείνο ο Λίλαρντ (όχι κάποιος τυχαίος) κάνει ντράιβ θέλοντας να μειώσει στον πόντο, όμως λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Γιάνναρος σηκώθηκε στον... Θεό και με μια μεγαλοπρεπή τάπα, ουσιαστικά τελείωσε το ματς και έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Συνολικά ο Έλληνας σταρ είχε 22 πόντους με 6/7 βολές και 8/20 δίποντα. Κατέβασε επίσης 8 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και έριξε και 2 τάπες, η μία εξ' αυτών ήταν αυτή που έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του. Καθόλου άσχημα θα λέγαμε. Πολύ καλή απόδοση και για τον Μίντλετον ο οποίος πέτυχε 26 πόντους, ενώ κανείς άλλος από τους νικητές δεν έφτασαν τον διψήφιο αριθμό.

Για τους ηττημένους που έχασαν ευκαιρία να φτάσουν τους Νάγκετς στην 8η θέση της Δύσης, ο Λίλαρντ με 31 πόντους ήταν ασταμάτητος μέχρι να τον σταματήσει εμφατικά ο Γιάνναρος και τον ακολούθησε ο ΜακΚόλουμ με 21.

