Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λιμόζ στο τέλος της σεζόν προκειμένου να αναλάβει τις τύχες της Βοσνίας.

Limoges coach Duško Vujošević is the new coach of Bosnia NT.

— Vedran Modrić (@vedranmo) 21 Μαρτίου 2017