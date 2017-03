Λίγες μέρες μετά το πρώτο βίντεο για τον RW το «δίδυμο» χτύπησε και πάλι!

Αυτή τη φορά στο κόλπο μπήκε και ο Αντρέ Ρόμπερσον ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις του στυλ...

«Ουέστμπρουκ ή φίδι; Ουέστμπρουκ ή κολύμπι με αλιγάτορα; Ουέστμπρουκ ή αρκούδα;»

Το αποτέλεσμα; Απολαυστικό!

Lions and Tigers and Russ for MVP Oh My!! #MVP #MVP #MVP #hist0ry #thepeopleschamp pic.twitter.com/4aQUsZ62hn

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 20 Μαρτίου 2017