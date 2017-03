Ο Γάλλος σέντερ μοίρασε οκτώ τάπες στους παίκτες των Πέισερς (!) σκεπάζοντας το καλάθι των Τζαζ.

Βέβαια αν είχε σταματήσει άλλα δύο σουτ των αντιπάλων του θα είχε «γράψει» και «triple double» στη στατιστική του, αφού είχε επίσης 16 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Despite the loss, The Stifle Tower piled up eight rejections against the Pacers pic.twitter.com/KLSZSVkymt

— NBA TV (@NBATV) 21 Μαρτίου 2017