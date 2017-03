Πριν από το παιχνίδι με την Οκλαχόμα, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ ήταν... απολαυστικός και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Οπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί δεν χάνει σουτ ούτε για... αστείο!

Steph Curry goes through his must-see pregame warmup in OKC... prior to @warriors / @okcthunder on @NBAonTNT! #DubNation pic.twitter.com/2jp3knEczE

— NBA (@NBA) 20 Μαρτίου 2017