Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σημερινής βραδιάς έγινε στη Βοστόνη με τους Σέλτικς να υποδέχονται τους Ουίζαρντς, σε μια αναμέτρηση που θα έκρινε πολλά για την τρίτη θέση της Ανατολής και ενδεχομένως ακόμα και της πρώτης. Η παρέα του Τόμας ήταν η νικήτρια τους ντέρμπι επικρατώντας με 110-102 και έφτασε το 45-26 με τους πρώτους Καβαλίερς να έχουν 46-23. Από την άλλη οι... μάγοι με την ήττα αυτή έπεσαν στο 42-28, αλλά όχι και από την τρίτη θέση της περιφέρειας, αν και πλέον νιώθουν ακόμα πιο καυτή την ανάσα των Πίστονς που ακολουθούν με 41-29.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τόμας με 25 πόντους, ενώ ο Μπράντλεϊ ακολούθησε με 20 και οι Κρόουντερ και Κρόφορντ είχαν από 16. Για τους ηττημένους ο Μπιλ με 19 και ο Γουόλ με 16 ήταν αυτοί που τράβηξαν το κάρο, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα σε ένα πολύ όμορφο ματς με πολλές συγκινήσεις.

Al Horford grabs Boston's TWENTIETH offensive rebound with this put-back slam! pic.twitter.com/n9n3e59wtU

The rook finishes strong in the paint! pic.twitter.com/73Gw2r83UN

— Boston Celtics (@celtics) March 21, 2017