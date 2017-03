Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς διεξήχθη στην Ιντιάνα με τους Πέισερς να υποδέχονται τους Τζαζ. Οι γηπεδούχοι με τον Τιγκ πρώτο βιολί με 21 πόντους και έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό κατάφεραν να επικρατήσουν με 107-100 και να κάνουν σημαντικό βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ. Πλέον βρίσκονται στην 6η θέση της περιφέρειάς τους με ρεκόρ 36-34 και αν συνεχίσουν έτσι δύσκολα θα μείνουν εκτός. Από την άλλη οι Τζαζ έμειναν στο 43-28 και την 4η θέση της Δύσης και εννοείται πως δεν έχουν πρόβλημα να βρεθούν στα πλέι οφ, ενώ δύσκολα θα χάσουν και την συγκεκριμένη θέση.

Στα του ματς ήταν όπως αναμενόταν. Ένα μεγάλο ντέρμπι το οποίο πήγε στην ομάδα που έδειξε να το θέλει περισσότερο ή για την ακρίβεια να έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την αντίπαλό της. Όπως αναφέραμε ο Τιγκ ήταν πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 21 πόντους και τον ακολούθησαν οι Τζορτζ με 19, Τέρνερ με 16 και Μάιλς με 15. Για τους ηττημένους ο Χάιουαρντ με 38 πόντους έκανε ρεκόρ καριέρας με τους Γκομπέρτ και Χιλ να ακολουθούν με 16.

