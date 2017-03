Τι και αν ο Κέβιν Ντουράντ δεν θα αγωνιζόταν λόγω τραυματισμού; Η αναμέτρηση των Θάντερ με τους Ουόριορς είχε το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, από την στιγμή που ο πρώην ηγέτης της ομάδας της Οκλαχόμα αποφάσισε να πάει στο Γκόλντεν Στέιτ. Στην πρώτη του επίσκεψη στην πρώην έδρα του, αποδοκιμάστηκε έντονα σε σημείο οι... πολεμιστές να δείξουν την δυσαρέσκειά τους. Μια δυσαρέσκεια που σήμερα την έδειξαν στο παρκέ, εκεί που ο Κάρι και η παρέα του πήραν εκδίκηση και για τον συμπαίκτη τους επικρατώντας με 111-95.

Το ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά, οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι ήθελαν και αν δεν χαλάρωναν στο τέλος η διαφορά θα είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και πλέον έχοντας φτάσει το ρεκόρ στο 56-14 δύσκολα θα χάσουν την πρωτιά όχι στην περιφέρεια, αλλά συνολικά και μαζί και το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος του πρωταθλήματος. Στον αντίποδα οι Θάντερ με την ήττα αυτή έπεσαν στο 40-30 και ισοβαθμούν με τους Μέμφις στην 6η θέση, ενώ έχασαν ευκαιρία να πιάσουν τους Κλίπερς στην 5η.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές δεν ήταν ο Κάρι αλλά ο εξαιρετικός Τόμπσον που είχε 34 πόντους με 7/15 τρίποντα, με τον Κάρι να ακολουθεί 23 και 7/12 τρίποντα. Για τους ηττημένους αρχικά η είδηση είναι πως ο Ουέστμπρουκ δεν έκανε τριπλ νταμπλ, καθώς πέτυχε μόλις 15 πόντους (λίγοι για τα δικά του δεδομένα), πήρε 8 ριμπάουντ και έδωσε και 7 ασίστ, με τον Ολαντίπο με 17 να ήταν ο πρώτος σκόρερ, ενώ και ο Καντέρ είχε επίσης 15.

Even Andre knows pic.twitter.com/kJWouvmuk3

Starting off 3Q with a #SPLASH pic.twitter.com/Wm7oXyfyj3

Buzzer-beater seems like a good way to end the first half #BeforeTheLight pic.twitter.com/giSN9dtkBp

— GoldenStateWarriors (@warriors) March 21, 2017