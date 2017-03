Ο Ουέστμπρουκ στο κυνήγι του Όσκαρ Ρόμπερτσον (pics & vid)

Η φετινή σεζόν του Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι μακράν η κορυφαία της καριέρας του έως τώρα και φυσικά για αυτό πρωταγωνιστεί στην κούρσα για το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Ο γκαρντ των Θάντερ, ωστόσο έχει καταφέρει κάτι εντυπωσιακό σε ό,τι αφορά τα στατιστικά σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν.

Στα 13 ματς που μένουν ο Ουέστμπρουκ χρειάζεται μηδέν πόντους, 95 ριμπάουντ και 106 ασίστ για να τελειώσει την κανονική περίοδο με triple double σε μέσο όρο!

Αυτή τη στιγμή και μετά από 69 αγώνες έχει 31.7 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 10.3 ασίστ.

Κάτι παρόμοιο έχει πετύχει μόνο ο Όσκαρ Ρόμπερτσον τη σεζόν 1961-62 όταν αγωνιζόταν στους Σινσινάτι Ρόγιαλς όταν και τελείωσε εκείνη τη χρονιά έχοντας 30.8 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 11.4 ασίστ.

