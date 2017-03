Η αλήθεια είναι ότι ο Big Vince «γεμίζει» συνέχεια τα highlights, είτε μέσα σε παιχνίδι, είτε εκτός.

Και αν πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Σπερς τα... έβαζε από το κέντρο του γηπέδου, την ώρα του αγώνα σταματούσε τους αιφνιδιασμούς των αντιπάλων με άλμα και αντοχές ενός... rookie!

.@Mrvincecarter15 is out here playing football. pic.twitter.com/d4T1S9mQLM

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 19 Μαρτίου 2017