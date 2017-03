Το... ήσυχο βράδυ του Γιάννη στο Οκλαντ και ο τραυματισμός του (vids)

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν άστοχος απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αφού στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 9 πόντους με 4/13 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες και 2 λάθη.

Παράλληλα στο τέλος του αγώνα τραυματίστηκε στον αστράγαλο και ύστερα από μια τάπα στον Ντρέιμοντ Γκριν.

Δείτε την εμφάνισή του και το άτσαλο πέσιμο...

Draymond Green gets his lay-up tossed by Giannis!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/RKWwUhX3tz

Beastin' the former teammate for the JAM!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/nb8qxjbvTF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 19 Μαρτίου 2017