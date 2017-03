Με... μανία κάρφωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπροστά από τον Πατσούλια!

Μπορεί το βράδυ στο Γκόλντεν Στέιτ να μην εξελίσσεται καλά για τους Μπακς, αλλά αυτή είναι μια φάση που θα σίγουρα θα θυμάται ο Γεωργιανός σέντερ.

Beastin' the former teammate for the JAM!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/nb8qxjbvTF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 19, 2017