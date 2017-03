Το ημίχρονο των Κλίπερς με τους Καβαλίερς κλείνει με την ομάδα του Λος Άντζελες να προηγείται 47-31!

Το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου το πετυχαίνει ο Μπλέικ Γκρίφιν με... εντυπωσιακό τρόπο.

Σαν... οδοστρωτήρας πήρε το φόλοου κάρφωμα και κρεμάστηκε στην αντίπαλη ρακέτα.

Blake with the follow to end the first half! #NBAonABC pic.twitter.com/UjyborkvJd

— NBA (@NBA) March 19, 2017