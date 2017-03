Έφτασε τις 4.500 ασίστ ο Ουόλ! (vid)

Ο Τζον Ουόλ είναι ο... μάγος της ασίστ για τους Ουίζαρντς.

Από το 2010 που είναι στην ομάδα της Ουάσινγκτον, ο 27χρονος έχει καταφέρει να γίνει ο ηγέτης αυτής της ομάδας και ως leader φροντίζει να... ταΐζει καλά τους συμπαίκτες του.

Welcome to the 4,500 career AST club, John Wall!#DCFamily pic.twitter.com/uKA0EAWapj

— NBA (@NBA) March 19, 2017