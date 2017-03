Οι Κροάτες έκαναν το 1-0 στην best-of-three σειρά με τους Σέρβους με κορυφαίους τους Σούρνα (15π.), Μπίλαν (13π., 9ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ, Ουίλιαμ Χάτσερ είχε 18 πόντους και 7 ασίστ ενώ ο Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς πρόσθεσε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Θυμίζουμε πως ο νικητής της Αδριατικής Λίγκας εξασφαλίζει θέση στην EuroLeague της επόμενης περιόδου.

Τσεντεβίτα - Παρτίζαν 1-0

Game 1 Τσεντεβίτα - Παρτίζαν 83-76

Game 2 Παρτίζαν - Τσεντεβίτα 25/3

Game 3 Τσεντεβίτα - Παρτίζαν 1/4 (αν χρειαστεί)