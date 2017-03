Όλα καλά με Μπογκντάνοβιτς (pic)

Η καρδιά του Ομπράντοβιτς γύρισε... στη θέση της, αφού ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στον αγώνα με την Μπάμπεργκ δεν ήταν τελικά τόσο σοβαρός όπως φαινόταν.

Ο γκαρντ της Φενέρ σε μια προσπάθεια του να κάνει τάπα σε σουτ αντιπάλου, έπεσε στο παρκέ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον δεξιό του αστράγαλο.

Η τούρκικη ομάδα έβγαλε ανακοίνωση, κάνοντας γνωστό στον κόσμο πως η μαγνητική τομογραφία που υπεβλήθη ο παίκτης ήταν καθαρή. Ωστόσο, η κατάσταση του Σέρβου θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες 48 ώρες, για να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Bogdan Bogdanovic's ankle injury is not serious, he'll be re-evaluated in 48 hours https://t.co/Hbi8ylCK2Y

— Sportando (@Sportando) 18 Μαρτίου 2017