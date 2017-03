«Ξέσπασε» η Σταμολάμπρου μετά τον αποκλεισμό του Robert Morris (vid)

Συγκίνησε με τα δάκρυά της η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου.

Η Καλύτερη Παίκτρια της Περιφέρειας Northeast - όπως αναδείχθηκε νωρίτερα τη φετινή σεζόν - δεν άντεξε μετά τον αποκλεισμό του Robert Morris (79-49) από τον πρώτο γύρο της τελικής φάσης του NCAA και ξέσπασε σε κλάματα.

Η Ελληνίδα γκαρντ βρίσκεται στην τελευταία της χρονιά στο Κολέγιο και ήταν η κορυφαία στο ματς κόντρα στο Notre Dame, έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Robert Morris leaves it all on the floor. #ncaaW pic.twitter.com/HYEtBZkajP

— NCAA Women's BKB (@ncaawbb) 18 Μαρτίου 2017