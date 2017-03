Γκομπέρ οπως λέμε... Μαλόουν (pic)

Οι Γιούτα Τζαζ έχουν βρει στο πρόσωπο του Ρούντι Γκομπέρ ένα πολυτιμο «εργαλείο» σε άμυνα και επίθεση.

Ο Γάλλος σέντερ έχει κολλήσει απόλυτα στην αγωνιστική φιλοσοφία των «Μορμόνων» με αποτέλεσμα τα νούμερα του να βγάζουν μάτι.

Μάλιστα ο Γκομπέρ είναι ο πρώτος παίκτης των Τζαζ με 12+ πόντους και 12+ ριμπάουντ ανα παιχνίδι, απο τη σεζόν 1987-88 και τον σπουδαίο Καρλ Μαλόουν.

ICYMI, @rudygobert27 is currently the 1st @utahjazz player w/12+ PPG & 12+ RPG in a season since Malone in 1987-88. https://t.co/DcfOAdzG5N

— StatMuse (@statmuse) 17 Μαρτίου 2017