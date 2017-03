Ανανεώνει με Νταρουσάφακα ο Ουίλμπεκιν (pic)

Η Νταρουσάφακα θέλει να κρατήσει στις τάξεις της τον Σκοτ Ουίλμπεκιν, όπως αναφέρει δημοσίευμα του «sportando».

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους των Τούρκων, προκειμένου να ανανεωθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, με το νέο συμβόλαιο να είναι διάρκειας 2 ετών.

Ο παίκτης έχει 10,3 πόντους, 2,3 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ ανα αγώνα στη φετινή Euroleague.

