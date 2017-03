Ο Έισι έγινε πρωταγωνιστής σε ένα αστείο σκηνικό. Ενώ καθόταν στον πάγκο των Νετς είδε τον προπονητή του να κάνει νόημα.

Εκείνος πίστεψε ότι του λέει να περάσει στον αγώνα και σηκώθηκε με ενθουσιασμό.

Το κακό σε αυτό ήταν ότι ο προπονητής του ήθελε απλά... νερό.

Το χαμόγελο του στο τέλος όλα τα λεφτά!

Quincy Acy thought he was checking in but LOL JK. Kenny Atkinson is just thirsty. pic.twitter.com/9if2nOy08W

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 17 Μαρτίου 2017