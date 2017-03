Ο Κλέι Τόμπσον μπήκε φουριόζος στο παιχνίδι με τους Μάτζικ και μόλις μέσα στα πρώτα 12 λεπτά είχε 21 πόντους.

Πέτυχε 5 τρίποντα και είχε 8/9 δίποντα σε μια τρομερή εμφάνιση.

Ήταν η τρίτη φορά που ο παίκτης των Ουόριορς είχε πάνω από 20 πόντους σε μία μόλις περίοδο.

Το ματς τελικά το τελείωσε με 29 πόντους όντας και πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Klay Thompson shot 8-9 for 21 points in the first quarter. pic.twitter.com/vAGy2uYcHH

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 17 Μαρτίου 2017