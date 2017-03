Ο Βέσελι πήρε έυκολα το τζάμπολ από τον Ραντόσεβιτς κι έπειτα ο Γιούντο πάσαρε στον συμπαίκτη του για να καρφώσει.

Δείτε την όμορφη φάση

It takes @JanVesely24 just 6 seconds to get his first dunk! Wow! #7DAYSMagicMoment #BROFNB pic.twitter.com/7eXwam70pN

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Μαρτίου 2017