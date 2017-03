«Καυτός» ήταν ο Ράιαν Άντερσον στην προπόνηση των Ρόκετς, βάζοντας ένα απίστευτα δύσκολο καλάθι.

Ο φόργουορντ του Χιούστον σούταρε πίσω από το κέντρο του γηπέδου με το ένα χέρι, στέλνοντας τη μπάλα συστημένη στο διχτάκι!

Δείτε το video

Ryno out here making it look easy! pic.twitter.com/TRXG1Lqi3V

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 16 Μαρτίου 2017