Τα καλύτερα «πόστερ» του εορτάζοντα Γκρίφιν! (vid)

Τα εντυπωσιακά καρφώματα που μας έχει χαρίσει ο Μπλέικ Γκρίφιν όλα αυτά τα χρόνια είναι αμέτρητα και δεν μπορούν να ξεχαστούν.

Με αφορμή την σημερινή μέρα που ο φόργουορντ των Κλίπερς «κλείνει» τα 28, το NBA ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο «χρόνια πολλά».

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δημιούργησε ένα video με τα 28 φοβερά καρφώματα του Μπλεικ, κάνοντας τους Κέντρικ Πέρκινς και Τιμοφέι Μοζγκόφ να βλέπουν «εφιάλτες».

Δείτε το video και θα καταλάβετε

To celebrate @BlakeGriffin32's 28th Birthday... we count down his TOP 28 DUNKS! #NBABDAY pic.twitter.com/w5WkKxWTea

— NBA (@NBA) 16 Μαρτίου 2017