«Συλλέκτης» τεχνικών ποινών ο αδιόρθωτος Κάζινς! (vid)

Μπορεί ο Ντεμάρκους Κάζινς να συγκαταλέγεται στους καλύτερους ψηλούς του NBA, όμως ο προβληματικός χαρακτήρας του δημιουργεί πολλές φορες προβλήματα μέσα στο παρκέ.

Ο «boogie» είχε νεύρα στο χθεσινό ματς απέναντι στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να δεχθεί την 19η φετινή τεχνική ποινή.

O Γουίλι Ριντ κατάφερε να εκνευρίσει τον χαρισματικό παίκτη των Πέλικανς, ο οποίος έσπρωξε εκτός φάσης τον αντίπαλο του, κάτι που δεν του συγχώρεσαν οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Δείτε το video

DeMarcus Cousins just got his league-leading 19th Technical. pic.twitter.com/2h3c9rm9L5

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 16 Μαρτίου 2017