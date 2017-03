Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ του Ράσελ! (pic)

Μπορεί ο ΝτιΆντζελο Ράσελ να κάνει μια ικανοποιητική χρονιά με τους Λέικερς, όμως στο παιχνίδι απέναντι στο Χιούστον έγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν θα είναι εύκολο να συναντήσουμε όμοιο του στο κοντινό μέλλον.

Ο ταλαντούχος γκαρντ των «λιμνάνθρωπων» κατάφερε να βάλει 5 πόντους και να αποβληθεί με 6 φάουλ, αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι πως έκανε περισσότερα λάθη (7), απο τον αριθμό των πόντων και των φάουλ.

Για να βρούμε ένα παρόμοιο «κατόρθωμα» θα πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο 2007, τότε που ο Τζος Σμιθ έκανε μια ανάλογη κάκιστη εμφάνιση.

Η τραγική βραδιά του 21χρονου playmaker συνδυάστηκε απο την βαριά ήττα που υπέστη η ομάδα του, με τους Λέικερς να κατατροπώνονται με 139-100 απο τους Ρόκετς.

