Ντράγκιτς: «Φώναζαν MVP και... έψαχνα τον Ουέιντ» (vid)

Μετά το τέλος του αγώνα προχώρησε στη... δήλωση της χρονιάς αφού ούτε και ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για το σημείο αναφοράς των Μαϊάμι Χιτ!

«Σαν να ήταν στο γήπεδο ο Ντουέιν Ουέιντ. Κοίταξα τριγύρω μήπως και ήταν εδώ. Πραγματικά είναι υπέροχο να το φωνάζουν αυτό για σένα. Ομως εγώ είμαι εδώ για να παίζω μπάσκετ και δεν τα σκέφτομαι αυτά» σχολίασε ο... μετριοπαθής Σλοβένος.

Το σκηνικό έλαβε χώρα στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Ντράγκιτς ήταν στη γραμμή των βολών. Τότε όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι και φώναζε ρυθμικά «MVP», κάτι που είχαν κάνει τα τελευταία χρόνια μόνο για τους Ντουέιν Ουέιντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς!

H στιγμή της... αποθέωσης

Goran isn't used to this pic.twitter.com/sAtVd13BFi

— Bleacher Report (@BleacherReport) 16 Μαρτίου 2017