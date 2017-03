Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε 28 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 16 πόντους με 5/10 δίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 τάπα και 2 λάθη.

Δείτε τα καλύτερα από την εμφάνισή του στο Λος Άντζελες.

The top plays from Giannis as he led the Bucks over the Clippers with 16 points, 5 rebounds, 5 assists and a block!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/XCTyvyz0GB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Μαρτίου 2017