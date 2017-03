Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Νοβίτσκι (pics)

Ο μήνας του Ντιρκ Νοβίτσκι είναι αυτός που διανύουμε στο ΝΒΑ, καθώς ο Γερμανός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μεγαλύτερο φυσικά ήταν αυτό των 30.000 πόντων που έφτασε, καθώς έγινε ο μόλις 6ος παίκτης που το πετυχαίνει αυτό. Σήμερα σειρά πήρε ο αριθμός συμμετοχών του, καθώς έφτασε τις 1381, ξεπέρασε τον Κλιφ Ρόμπινσον και μπήκε στην σχετική δεκάδα. Όπως ήταν λογικό ο Γερμανός σούπερ σταρ των Ντάλας αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για να δει το Ουίζαρντς-Ντάλας.

Dirk Nowitzki moves into 10th place on the #NBA all-time games played list. (1,381) pic.twitter.com/h5pJKU6vkq

— NBA TV (@NBATV) March 15, 2017