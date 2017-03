Ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της σημερινής βραδιάς, αναφορικά με την έκταση του σκορ διεξήχθη στο Χιούστον. Εκεί οι Ρόκετς υποδέχθηκαν του Λέικερς και κάνοντας επίδειξη δύναμης τους διέσυραν με το εμφατικό 139-100 και έφτασαν το 47-21, με τους... λιμνάνθρωπους να μένουν στο 20-48. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο ηγέτης των... ρουκετών έκανε ένα ακόμα τριπλ νταμπλ, το 17ο φετινό συνεχίζοντας την μαγική του χρονιά.

Ο... μούσιας είχε συνολικά 18 πόντους, κατέβασε 12 ριμπάουντ και έδωσε 13 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα. Στα αρνητικά του τα 9 λάθη, καθώς ένα ακόμα να έκανε θα πετύχαινε ένα περίεργο ρεκόρ με διψήφιο αριθμό σε τρεις θετικές κατηγορίες και μία αρνητική. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Αρίζα με 20, ενώ 15 είχε ο Καπέλα.

Για τους Λέικερς που δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να ακολουθήσουν τους αντιπάλους τους, ο Ραντλ ήταν εντυπωσιακός φτάνοντας τους 32 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Ίνγκραμ και Κλάρκσον που είχαν από 18.

