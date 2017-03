Ο Ντιρκ Νοβίτσκι μάλλον έλαβε το πιο περίεργο δέμα της ζωής του! Ένας τύπος λοιπόν του έστειλε μία πατάτα που έχει ζωγραφισμένο τον Ντιρκ να πανηγυρίζει μετά από τρίποντο.

Ο ίδιος ο Νοβίτσκι το διασκέδασε: «Όπως κι αν μου έστειλε αυτή την ΠΑΤΑΤΑ! Το εκτιμώ πολύ!».

Whoever sent me this POTATO!!!! Much appreciated.... pic.twitter.com/fVaqRvvgTn

— Dirk Nowitzki (@swish41) 15 Μαρτίου 2017