Η Ρεάλ θέλει τον Ντόντσιτς μέχρι το 2019, ενώ παραμονεύει το ΝΒΑ (pic & vid)

Ο Λούκα Ντόνσιτς έχει μεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται στο νούμερο 1 του draft του 2018, αφού οι τρομερές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης τον έχουν βάλει στο «ράνταρ» πολλών ομάδων στο NBA.

Οι Αμερικάνοι πιστεύουν τόσο πολύ στις δυνατότητες του γκαρντ της «Βασίλισσας», που έφτασαν σε σημείο να σκιαγραφήσουν το αγωνιστικό προφίλ και να βρουν τα δυνατά χαρακτηριστικά που συντροφεύουν το παιχνίδι του.

Ο δημοσιογράφος του «vertical», Jonathan Givony, τον συγκρίνει με τον Μανού Τζινόμπιλι, λέγοντας πως είναι ψηλότερος και δυνατότερος από τον Αργεντινό: «Οι άνθρωποι τον συγκρίνουν με τον Μανού. Ο Ντόντσιτς είναι ψηλότερος και δυνατότερος από τον Μανού και είναι καλύτερος από ότι ήταν ο Τζινόμπιλι στην ηλικία του».

Ακόμα αναφέρει πως η Ρεάλ θα προσπαθήσει να τον κρατήσει στο ρόστερ της και τη σεζόν 2018-19 προσφέροντάς του ένα πολύ καλό συμβόλαιο, παρόλο που το ενδιαφέρον από το NBA συνεχώς ανεβαίνει και θα είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να αρνηθεί την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

On @TheVertical pod @DraftExpress said Real Madrid will try to convince Doncic to stay through 2018-19 season, give him a lot more $$, etc

— Austin Green (@LosCrossovers) 15 Μαρτίου 2017