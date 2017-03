Μάλιστα ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς ανάγκασε τους συμπαίκτες του να τιναχθούν από τις θέσεις του και να πανηγυρίσουν έξαλλα το συγκεκριμένο κάρφωμα...

Εδώ που τα λέμε, τη φετινή σεζόν δεν έχουν και... πολλούς λόγους για να πανηγυρίσουν!

LaVert gets the breakaway for the @BrooklynNets & the bench LOSES it! #NBARooks pic.twitter.com/RWPgZZVmDn

— NBA (@NBA) 15 Μαρτίου 2017