Συγκεκριμένα μόλις πήρε το 10ο ριμπάουντ του με το οποίο ολοκλήρωσε το triple double του (25 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 19 ασίστ) οι φίλοι των Νετς σηκώθηκαν όρθιοι και τον αποθέωσαν.

Δείτε τι έγινε!

The Nets "home" crowd went nuts when Russ grabbed his 10th rebound and 33rd triple-double of the season pic.twitter.com/gkyeUOw3T9

— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 Μαρτίου 2017