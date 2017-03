Έγραψαν ιστορία οι Τζέιμς, Ουέστμπρουκ, Χάρντεν (vids)

Το ότι θεωρούνται και είναι από τους καλύτερους αν όχι οι καλύτεροι της γενιάς τους στο ΝΒΑ, είναι δεδομένο. Ποιος άλλωστε δεν γνωρίζει τα κατορθώματα των Λεμπρόν Τζέιμς, Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ; Οι ηγέτες των Καβαλίερς, Ρόκετς και Θάντερ έγραψαν μια ξεχωριστή ιστορία στον μαγικό πλανήτη, καθώς μετά το τριπλ νταμπλ του... βασιλιά κόντρα στους Πίστονς, έγιναν η πρώτη τριάδα που ξεπέρασε τα 10 σε μια χρονιά.

Αυτός που οδηγεί την κούρσα είναι ο Ουέστμπρουκ με 33, ακολουθεί ο... μούσιας με 16, ενώ ο Λεμπρόν έφτασε τα 10. Και όπως γίνεται αντιληπτό ο συγκεκριμένος αριθμός θα μεγαλώσει, ειδικά από την στιγμή που και οι τρεις δείχνουν ασταμάτητοι, συνεχίζοντας να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να κάνουν το ένα μαγικό πίσω από το άλλο...

For the 1st time in #NBA history, there are 3 players that have at least 10 triple-doubles in a single season. pic.twitter.com/qYtMQCFUgx — NBA.com/Stats (@nbastats) March 15, 2017

ICYMI: #TheBeard did beard things last night...and the Rockets got the win! #Bearding

38 pts

11 ast

10 reb pic.twitter.com/61LzJ9hx9A — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 13, 2017

A performance to remember. Russ dishes out 19 assists in Brooklyn to help the @okcthunder get the W on the road!#DEWxNBA pic.twitter.com/hF3a15kfRT — NBA (@NBA) March 15, 2017

Two All-Stars. Two triple-doubles. LeBron & Russ put up HUGE numbers for their ball clubs tonight!#DefendTheLand#ThunderUp pic.twitter.com/AtXUvdCFT8 — NBA (@NBA) March 15, 2017