Ώρα για ρεβάνς για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό! (pics & vid)

Ομάδες που τους έκαναν... ζημιά θα υποδεχθούν οι «αιώνιοι» την 26η αγωνιστική της Euroleague!

Πρώτα, ο Παναθηναϊκός (14-11) θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (19-6) στο «Νίκος Γκάλης» (16/03, 21:15), θέλοντας να πάρει «εκδίκηση» για ό,τι υπέστη στην Μαδρίτη την 7η αγωνιστική (87-84).

Οι «πράσινοι» γυρεύουν τη νίκη - όχι μόνο τώρα, αλλά και στη συνέχεια - ώστε να μην έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μείνουν εκτός playoffs. Ωστόσο, και η «Βασίλισσα» έχει κίνητρο, αφού με νίκη αποκτά και το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Τσάβι Πασκουάλ μπορεί να είδε τον Τζέιμς Γκιστ να επιστρέφει - ο οποίος είχε τραυματιστεί στο ματς της Μαδρίτης - ωστόσο έχει νέο «πονοκέφαλο», αφού ο Νικ Καλάθης τέθηκε εκτός προπόνησης, λόγω τενοντίτιδας στο δεξί γόνατο, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός (18-7), έχοντας λιγότερο άγχος αφού εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει στο ΣΕΦ (17/03, 21:00) την Γαλατάσαραϊ (8-17), θέλοντας επίσης να πάρει το... αίμα του πίσω για την ήττα στην Κωνσταντινούπολη, την 6η αγωνιστική (89-87).

Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον έχουν ως σκοπό τα θετικά αποτελέσματα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και φυσικά για το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έδωσε ρεπό στους παίκτες του, μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, παρόλα αυτά, κάποιοι πήγαν στο ΣΕΦ κι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/03, 19:00, 11-11)

Η Εφές είχε επικρατήσει της Μακάμπι στο Ισραήλ με 86-77, την 10η αγωνιστική. Ο Μπράουν είχε 22 πόντους και 12 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας) και ο Χάνεϊκατ 21 πόντους (ρ.κ.) και 5 ασίστ (ρ.κ.).

Ο Ερτέλ είναι 9ος πασέρ στη διοργάνωση με 767 ασίστ. Μπροστά του είναι ο Ζήσης με 783. Φέτος έχει 6 ασίστ ανά αγώνα (4ος).

Ο Χάνεϊκατ είναι πέμπτος ριμπάουντερ φέτος με 7.2 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι πέμπτος σε τάπες με 1.2 ανά παιχνίδι.

Ο Γκάουντλοκ είναι τρίτος σκόρερ με 17.3 πόντους ανά αγώνα.

Ο Σμιθ έχει 21 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (16/03, 21:15, 16-11)

Η Ρεάλ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 87-84 την 7η αγωνιστική. Ο Γιουλ έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (30). Ο Καλάθης είχε 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ τότε ήταν που ο Γκιστ τραυματίστηκε και απουσίαζε από τα παρκέ μέχρι πρόσφατα.

Ο Καλάθης είναι δεύτερος σε κλεψίματα φέτος με 1.6 ανά ματς.

Ο Μπουρούσης πέρασε για 1 ριμπάουντ τον Ρέγιες και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας - έχει μαζέψει 1.569. Σε τάπες είναι δεύτερος με 189, στο σκοράρισμα 12ος με 2.372 πόντους και πέμπτος σε εμφανίσεις με 276.

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ με 1.121.

Ο Γιουλ είναι τέταρτος σκόρερ φέτος με 16.5 πόντους ανά ματς και τρίτος σε ασίστ με 6.2 - συνολικά έχει 844 (5ος).

Ο Φερνάντεθ είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ με 2.590 πόντους.

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 235 και θέλει 10 ριμπάουντ για να φτάσει τα 700.

Μπάμπεργκ - Φενέρμπαχτσε (16/03, 21:45, 2-1)

Στην πρεμιέρα της Euroleague, η Φενέρ νίκησε την Μπάμπεργκ στο... νήμα με 67-66, με 18 πόντους του Μπογκντάνοβιτς.

Ο Ζήσης έχει ευστοχήσει σε 22 σερί βολές και είναι τρίτος σε συμμετοχές (278) στην Euroleague – μαζί με τον Διαμαντίδη. Επίσης, είναι στην 8η θέση των πασέρ με 783 ασίστ.

Ο Μέλι είναι πρώτος ριμπάουντερ φέτος με 7.6 ασίστ ανά αγώνα και είναι τέταρτος στο ranking με 18.2 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε κοψίματα φέτος με 2.3 ανά ματς και τρίτος σε ριμπάουντ με 7.5. Στο ranking είναι τρίτος με 20 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (16/03, 21:45, 0-1)

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Αρμάνι με 83-70 την 8η αγωνιστική, με τον Σιμόνοβιτς να ισοφαρίζει το ρεκόρ καριέρας του με 23 πόντους.

Ο Σάντερς θέλει ακόμα 39 πόντους για να φτάσεις τους 500.

Ο Μάτσαν θέλει 6 ασίστ και ο Τσιντσιαρίνι 9 για να φτάσουν τις 100, αντίστοιχα.

Ο Κούζμιτς είναι τέταρτος ριμπάουντερ με 7.4 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2 ανά ματς.

Ούνικς Καζάν - Ζαλγκίρις Κάουνας (17/03, 18:00, 2-1)

Η Ούνικς επιβλήθηκε της Ζαλγκίρις με 88-80 την 14η αγωνιστική. Ο Λάνγκφορντ σκόραρε 26 πόντους.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ φέτος με 22.3 πόντους ανά αγώνα κι είναι πρώτος στο ranking με 22.7 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 10ος σκόρερ με 2.401 πόντους και δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ με 439. Επίσης, θέλει 18 ριμπάουντ για να φτάσει τα 1.500.

Ο Γιαβτόκας χρειάζεται 14 ριμπάουντ για να φτάσει τα 800.

Νταρουσάφακα - Μπαρτσελόνα (17/03, 19:00, 0-1)

Η Μπαρτσελόνα νίκησε την Νταρουσάφακα με 81-77 την 15η αγωνιστική, με 16 πόντους του Τόμιτς.

Ο Ουαναμέικερ είναι πέμπτος στο σκοράρισμα με 15.8 πόντους ανά ματς και πέμπτος στο σύστημα αξιολόγησης με 17.5 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα και ο Ουίλμπεκιν είναι πέμπτος με 1.4.

Ο Ναβάρο είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 3.990 πόντους και με 10 ακόμα θα γίνει ο πρώτος που θα φτάσεις τους 4.000.

Ο Τόμιτς είναι ένατος σε ριμπάουντ με 1.089.

Ολυμπιακός - Γαλατάσαραϊ (17/03, 21:00, 4-5)

Η Γαλατάσαραϊ νίκησε τον Ολυμπιακό με 89-87 την 6η αγωνιστική. Ο Ντέντμον είνει 22 πόντους και ο Ντίμπλερ 17. Ο Μάντζαρης έβαλε 19.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στην Euroleague με 3.249 πόντους και δεύτερος πασέρ με 1.083 ασίστ. Φέτος είναι δεύτερος σε ασίστ με 6.3 ανά αγώνα.

Ο Τάιους είναι δεύτερος σε κοψίματα με 1.5 ανά ματς και ο Πλάις πέμπτος με 1.2.

Μπασκόνια - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (17/03, 22:00, 6-21)

Η ΤΣΣΚΑ συνέτριψε την Μπασκόνια με 112-84, την 9η αγωνιστική, με 34 πόντους του Τεόντοσιτς (ρεκόρ καριέρας) και 10 ασίστ.

Ο Λάρκιν είναι πέμπτος σε ασίστ με 5.9 ανά ματς.

Ο Βόιτμαν είναι δεύτερος σε ριμπάουντ με 7.5 ανά παιχνίδι.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ φέτος με 20.2 πόντους ανά αγώνα κι είναι δεύτερος στο ranking με 22.4 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος σε ασίστ με 1.067. Μπροστά του είναι ο Σπανούλης με 1.083. Φέτος είναι πρώτος πασέρ με 7.3 ασίστ ανά αγώνα. Επίσης, είναι τέταρτος σκόρερ με 2.637 πόντους.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα με 156 και ο Χάινς έκτος με 149.