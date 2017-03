Ο Χάρντεν έστειλε την All-Star φανέλα του στον Γκριζμάν! (pic)

Την υπογεγραμμένη All-Star φανέλα του έστειλε ο Τζέιμς Χάρντεν στον Αντουάν Γκριζμάν, με τον Γάλλο να τον ευχαριστεί μέσω twitter και να του λέει πως πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει ένα ματς στο «Βιθέντε Καλδερόν».

Ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο είναι γνωστός για τη λατρεία που έχει για το ΝΒΑ, ενώ και στο παρελθόν είχε λάβει δώρο από τον Τζόελ Εμπίντ.

Επίσης, ο 25χρονος παίκτης των «ροχιμπλάνκος» δοκίμασε και τις ικανότητές του με την πορτοκαλί μπάλα πριν από λίγες ημέρες.

Thank you @jharden13 for the All-Star jersey ! We need to get you to an Atletico Madrid game! #LoveNBA pic.twitter.com/jMJujMZn6r

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 Μαρτίου 2017