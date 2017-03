Η αλήθεια είναι πως έχουν μείνει πίσω στην... μάχη των πλέι οφ και αυτό το ξέρουν καλύτερα από όλους οι ίδιοι. Ωστόσο στους Νικς κανείς δεν σκέφτεται να καταθέσει τα όπλα, όπως φάνηκε και στον αγώνα με τους Πέισερς, με την παρέα των Άντονι και Ρόουζ να επικρατεί με 87-81 και να κάνει το 27-41, ενώ οι αντίπαλοί τους βρίσκονται πολύ πιο ψηλά και συγκεκριμένα στο 34-33. Οι Νικς έχουν ακόμα δρόμο να διανύσουν και δύσκολα θα καταφέρουν να βρεθούν στην πρώτη 8αδα της περιφέρειάς τους, ωστόσο όσο κερδίζουν, συνεχίζουν να έχουν ελπίδες.

Και ειδικά όταν κάνουν νίκες όπως η σημερινή, επί ενός αντιπάλου με τους ίδιους στόχους. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Άντονι που σταμάτησε στους 22 πόντους, με τον Ρόουζ να ακολουθεί με 16, ενώ ο Πορζίνγκις είχε 11. Για τους ηττημένους ο Πολ Τζορτζ είχε επίσης 22, ενώ ο Τέρνερ ακολούθησε με 17.

The #Knicks are cooking! The NYK lead is up to 79-72 with 3:03 to go! #NYKvsIND pic.twitter.com/FodyZlzXLM

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 15, 2017