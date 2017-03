Εντάξει ο άνθρωπος έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο φέτος, δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά που κάνε σε κάθε ματς. Ο λόγος φυσικά για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος και στο Μπρούκλιν ήταν εντυπωσιακός πετυχαίνοντας ένα ακόμα τριπλ νταμπλ, το 33ο φετινό για την ακρίβεια. Ο ηγέτης των Θάντερ πέτυχε 25 πόντους, κατέβασε 12 ριμπάουντ και έδωσε 19 ασίστ (είχε και 2 κλεψίματα και 1 τάπα) και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Νετς με 122-104. Μια νίκη που έφερε τους Θάντερ στο 38-29 και πλέον δύσκολα θα χάσουν τα πλέι οφ. Δίπλα στον Ουέστμπρουκ ήταν ο Ολαντίπο που έφτασε τους 21 πόντους, ενώ από 17 είχαν οι Γκίμπσον και Καντέρ.

Για τους Νετς που κάνουν τραγικό πρωτάθλημα και πλέον βρίσκονται στο 12-54, ο Λόπες ήταν και πάλι ο καλύτερος παίκτης φτάνοντας τους 25 πόντους, με τον Λιν να ακολουθεί με 24 και τον ΛεΒερτ να έχει 16. Η ομάδα του Μπρούκλιν ναι μεν το πάλεψε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά και πάλι έφυγε με σκυμμένο κεφάλι, συνεχίζοντας την κάκιστη πορεία της.

Señor Splash! Alex Abrines sinks a pair of 3s in Q3. Watch for Dre's block that set this one up. #ThunderBasketball pic.twitter.com/g88n4WHNJv — OKC THUNDER (@okcthunder) March 15, 2017