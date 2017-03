Ο σέντερ της Μινεσότα σημείωσε για 21ο συνεχόμενο παιχνίδι 20+ πόντους και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «Λύκων» που το καταφέρνει.

Απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είχε 39 πόντους και 12 ριμπάουντ.

The young guys out in Minnesota set new records for the @timberwolves franchise!

Our #SAPStatLineOfTheNight goes to Rubio & Towns! pic.twitter.com/b179K9kWpQ

— NBA.com/Stats (@nbastats) 14 Μαρτίου 2017