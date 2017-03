Μάλιστα, όχι μόνο είδε τον Κάρτερ να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνιση του Κάρτερ τη φετινή σεζόν με την οποία χάρισε στους Γκρίζλις τη νίκη, αλλά πήρε και την κορδέλα για τον ιδρώτα που φοράει στο κεφάλι του!

Κατά την έξοδό του για τα αποδυτήρια, ο Big Vince τον αντάμειψε εις... διπλούν!

Δείτε τι έγινε

When you travel from France, see your idol drop 24 points AND get his headband pic.twitter.com/BO3S4Ffear

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 14 Μαρτίου 2017