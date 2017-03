Μπορεί οι Μπακς να έχασαν από τους Γκρίζλις με 113-93, ωστόσο σε ένα ακόμα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν θετικότατος. Ο Greek Freak είχε 18 πόντους (5/10δ., 1/4τρ., 5/7β.). 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο και όπως θα δείτε προσέφερε και πλούσιο θέαμα.

The best from @Giannis_An34 as he finished with 18 points, 5 rebounds, 4 assists and a steal against the Grizzlies. #OwnTheFuture pic.twitter.com/v4TbhO5BkP

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2017