Τέσσερις... ταύροι πάνω από 20 πόντους μετά από 9 χρόνια (vid)

Πολύ σημαντική νίκη πέτυχαν στην Σάρλοτ οι Μπουλς επικρατώντας με 115-109. Το αξιοσημείωτο στο ματς αυτό δεν ήταν η νίκη των... ταύρων, παρότι ήταν σημαντική καθώς τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στα πλέι οφ, αλλά το ότι τέσσερις παίκτες τους κατάφεραν να σκοράρουν πάνω από 20 πόντους, ενώ υπήρχε και πέμπτος με διψήφιο αριθμό. Συγκεκριμένα οι τέσσερις ήταν οι Μίροτιτς (24), Μπάτλερ (23), Ουέιντ (23) και Ρόντο 20. Αξίζει να αναφερθεί πως αυτό γίνεται στους Μπουλς μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια και την τελευταία φορά που είχε πάλι γίνει, ήταν επίσης κόντρα στους Χόρνετς με τους... ταύρους να νικάνε τις... σφήκες με 115-111.

Tonight, the #Bulls had 4 players with 20+ points in a game since 2008 to beat out the Hornets 115-111! pic.twitter.com/XOKisYlivB

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 14, 2017