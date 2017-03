Ξεπέρασε τον Πέτζα στα τρίποντα ο Νοβίτσκι (vid&pic)

Δεν έχουν σταματημό οι προσωπικές διακρίσεις για τον τεράστιο Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Γερμανός λίγες μέρες αφότου μπήκε στο πάνθεον του αθλήματος φτάνοντας τους 30.000 πόντους στην μεγάλη του καριέρα στο NBA, κάτι που έχουν κάνει μόλις πέντε ακόμα παίκτες, έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Αυτή την φορά έχει να κάνει με τα τρίποντα, με τον ηγέτη των Μάβερικς να ξεπερνάει τον Πέτζα Στογιάκοβιτς που είχε 1760 και να ανεβαίνει αυτός στην 14η θέση της σχετικής λίστας.

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs on passing Peja Stojakovic (1,760) for 14th on the all-time THREE POINTERS MADE list! pic.twitter.com/qsNPeaOY3U

— NBA (@NBA) March 14, 2017