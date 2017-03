Γιάννης Αντετοκούνμπο σημαίνει θέαμα και αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο. Ο Greek Freak μας προσφέρει σε κάθε του αγώνα όμορφες στιγμές, όπως αυτή στο ματς με τους Γκρίζλις στο Μέμφις. Ο ηγέτης των... ελαφιών πήρε την μπάλα στην ρακέτα της ομάδας του, διέσχισε όλο το γήπεδο και κάρφωσε θεαματικά δείχνοντας με το καλημέρα το τι είναι έτοιμος να κάνει σήμερα...

The Greek Freak goes coast-to-coast for the slam!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/QDcgJDCBRJ

