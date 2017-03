Μπορεί ο Κώστας Κουφός να μην αγωνίστηκε, αλλά οι Κινγκς δεν έμειναν χωρίς ελληνική συμμετοχή. Στο ματς κόντρα στους Μάτζικ αγωνίστηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης με τον νεαρό σέντερ να βρίσκεται στο παρκέ για 12 λεπτά και να έχει στο διάστημα αυτό 2 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 τάπα, συμβάλλοντας και αυτός στη νίκη της ομάδας του με 120115. Μια νίκη που φέρνει τους Κινγκς στο 26-42, ενώ οι... μάγοι έπεσαν στο 24-44. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κόλισον με 19 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ο Βούτσεβιτς είχε 23.

Five points, 10 seconds. That seems good. pic.twitter.com/wUDhBj27Gg

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 14, 2017