Γιανγκ: «Ποτέ δεν χρειαζόμουν τον Θεό περισσότερο»! (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ... ψάχνεται μετά την επάνοδό του από τον τραυματισμό ενώ τελείωσε το ματς κόντρα στην ΑΕK με 0/1 δίποντο, 2 λάθη και 1 κλέψιμο στα 3'05" που έμεινε στο παρκέ. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ, έγραψε στο Twitter: «Ποτέ δεν είχα ανάγκη τη βοήθεια του Θεού περισσότερο απ' ό,τι την έχω τώρα. Βοήθησέ με να σε δω, να μάθω από 'σένα και να γίνω σαν εσένα. Υπομονή, επιμονή και ταπεινότητα».

I've never need God more than I do now. Help me see you, learn from you, and become more like you. Patience perseverance and humility.

