Τα βάζει και καθιστός ο Πόρτερ (vid)

Πριν την έναρξη του αγώνα των Γουίζαρντς απέναντι στους Τίμπεργουλφς, ο φόργουορντ των «μάγων» έκανε την καθιερωμένη του προθέρμανση στα σουτ, όμως αυτή τη φορά δοκίμασε κάτι διαφορετικό.

Επέλεξε να σουτάρει καθιστός από τον πάγκο για να δείξει πως κατέχει την τέχνη του τριπόντου. Η προσπάθεια του στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και οι σημερινοί αντίπαλοι του θα πρέπει να τον προσέξουν ιδιαίτερα αν δεν θέλουν να τους «σκοτώσει».

Να θυμίσουμε πως ο 23χρονος είναι ο πιο εύστοχος σουτέρ τριών πόντων στη λίγκα, αφού το φετινό ποσοστό του φτάνει το 45.5 %.

Δείτε την «εκτέλεση» του Πόρτερ:

That's a wrap from shootaround, we finish the trip tonight in Minnesota #WizWolves #DCFamily pic.twitter.com/NqG2N09hDQ

— Washington Wizards (@WashWizards) 13 Μαρτίου 2017