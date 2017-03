Ο Ζήσης «διδάσκει» την τέχνη του alley-oop! (vid)

Ο Νίκος Ζήσης έχει δώσει φοβερές ασίστ στους συμπαίκτες του στην Μπάμπεργκ, οι οποίοι συχνά τελειώνουν εντυπωσιακά τις φάσεις με alley-oop. Μαζί με τον φόργουορντ/σέντερ της γερμανικής ομάδας, Ντάνιελ Τάις εξηγούν στον κόσμο τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκτελεστούν άριστα τέτοιου είδους συνεργασίες.

Δείτε τις συμβουλές τους στο παρακάτω video:

Join @dtheis10 and @nik683 (@BroseBamberg) and learn how to execute another classic basketball play step-by-step, the alleyoop! #GameON pic.twitter.com/2osEST7Iqa

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Μαρτίου 2017